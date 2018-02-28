Ставки по вкладам достигнут дна к концу 2019 года

28 Февраля 2018 года, 11:52

РОССИЯ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — Снижение ставок по вкладам будет продолжаться до конца 2019 года. Эксперты полагают, что они остановятся на уровне 5-6% годовых. Наибольшее снижение депозитных ставок произошло в первом полугодии 2017 года.

Главная причина падения ставок по вкладам — это избыточная ликвидность банковской системы, подчеркнул управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Александр Сараев.

«Мы наблюдаем профицит денег в банках, им нет смысла предлагать более высокие ставки, — приводит его слова «Известия». По прогнозам ЦБ, к концу этого года структурный профицит ликвидности увеличится до 3,1–3,5 трлн рублей. На 1 января 2018 года, по оценкам регулятора, избыток денег составил 2,2–2,6 трлн рублей.

Дальше ставки падать не будут. Одна из причин — это дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ до 6,25% — такой она станет к концу 2019 года. Если же кредитные организации станут держать ставки по вкладам выше, чем у топ-10 банков страны, то это приведет к росту их издержек, в частности, на отчисления в фонд страхования вкладов.