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28 Февраля 2018 года, 12:20

Стая собак напала на мурманчанку

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МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — Житель Мурманска рассказал о нападении стаи бездомных собак на свою супругу и ребёнка. В социальных сетях мужчина написал, что в районе варничного квартала животные повели себя агрессивно, набросились на женщину, повредили одежду и покусали руки и ноги. Ребёнка мать закрыла своим телом, поэтому он не пострадал.

В «скорой помощи» мужчина, просивший сделать его супруге уколы против возможных болезней, понимания не нашёл. Во второй раз его вызов всё же приняли, потерпевшую доставили в травмпункт.

Мурманчанин посетовал, что местные власти ничего не делают для решения проблемы бродячих животных.

« В администрации Мурманска если и делают что-то, то стерилизуют собак и выпускают, но в стае который год меняются поколения и сейчас есть щенки. [...] Есть даже **** (не очень умные людиред.), кто подкармливает этих собак из близлежащих домов. Не утилизируют власти - утилизирую сам», - пишет мужчина.

В Следственном комитете по Мурманской области «Би-порту» сообщили, что по факту сообщения проводится процессуальная проверка, в ходе которой предстоит подтвердить или опровергнуть изложенные факты.

Фото: Мурманск ДТП ЧП 

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    array(29) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38047" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(161) "Всех беспризорных собак (т.е. бегающих без поводка) нещадно отлавливать и утилизировать." ["date"]=> string(19) "2018-02-28 15:10:45" ["autor"]=> string(1) "1" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "84.204.84.78" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74902713" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38049" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(296) "По вашей логике ,если в районе Варничной сопки один человек напал на другого, например с ножом или дубиной, то нужно всех людей вокруге истребить, так получается???" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 15:26:37" ["autor"]=> string(16) "Аристарх" ["email"]=> string(17) "goggi5555@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "176.59.9.184" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74903110" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38050" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(79) "Бездомных животных в городе быть не должно!" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 15:28:21" ["autor"]=> string(8) "Иван" ["email"]=> string(12) "81anna@bk.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "195.96.84.242" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74903157" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38051" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(333) "Кому то и голуби не нравяться и черви в лужах и леминги на улицах. Они часть нашего бытия. Собаки были, есть и будут, как валютчики у Волны., проходят десятилетия, а им всем всё ни почём." ["date"]=> string(19) "2018-02-28 15:43:46" ["autor"]=> string(16) "Аристарх" ["email"]=> string(17) "goggi5555@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "176.59.9.184" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74903567" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38052" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(64) "обнаглел собачник, пугать пытается" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 15:45:17" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(16) "x7777@hotmail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "178.65.171.167" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74903611" } [5]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38053" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(115) "Ой, какой красавец!!! Да ты никак человеку расправой угрожаешь???" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 15:45:58" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.101" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74903630" } [6]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38054" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(508) "Дай вам бог не оказаться на месте "злого дяденьки"! Заговорили бы по другому... Сама, еще ребенком, была в ситуации, когда на тебя напрыгивает стая собак, Хорошо, что мимо проходил мужчина и, не побоявшись, бросился отгонять их. Но до сих пор помню тот дикий страх, который я испытала!" 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["date"]=> string(19) "2018-02-28 16:04:29" ["autor"]=> string(6) "оил" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "62.109.165.118" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74904159" } [9]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38059" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(157) "А ты особенно не гавкай. Кого увижу собачку обижающего, ноги ломаю без предупреждения." ["date"]=> string(19) "2018-02-28 16:08:08" ["autor"]=> string(16) "Аристарх" ["email"]=> string(17) "goggi5555@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "176.59.9.184" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74904275" } [10]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38060" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(99) "от валютчиков людям польза , нечего их сюда приплетать" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 16:09:12" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(16) "x7777@hotmail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "178.65.171.167" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74904304" } [11]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38063" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(80) "а ты ноги не ломай , посадят, не в лесу живешь" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 16:14:32" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(16) "x7777@hotmail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "178.68.118.216" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74904453" } [12]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38064" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(163) "И что интересно , те кому ноги ломаю, прекрасно осознают и признают свою вину,вот ведь как." ["date"]=> string(19) "2018-02-28 16:16:29" ["autor"]=> string(16) "Аристарх" ["email"]=> string(17) "goggi5555@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "176.59.9.184" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74904521" } [13]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38065" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(147) "а что нет ветеранов, которых они покусали и загрызли, а сучка та бесхозная бегала" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 16:19:07" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(16) "x7777@hotmail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "178.68.118.216" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74904594" } [14]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38067" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(78) "ну тогда конечно не посадят - грамоту дадут" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 16:21:11" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(16) "x7777@hotmail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "178.68.118.216" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74904652" } [15]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38068" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(215) "Паря, ты явно неадекватен... Тебя бы поколоть надо чем-то от бешенства... А лучше на стационарное обследование положить." ["date"]=> string(19) "2018-02-28 16:36:32" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.101" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74905055" } [16]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38072" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(330) "Конечно, обижать животных не следует. Надо просто отлавливать и умерщвлять. Финансирование очистки города от безнадзорных животных надо через налогообложение любителей животных." ["date"]=> string(19) "2018-02-28 17:18:32" ["autor"]=> string(1) "1" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "84.204.84.78" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74906124" } [17]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38074" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(1644) "С собаками сложная ситуация. С одной стороны... У них работает принцип замещающей емкости. Если в городе служба отлова уничтожит, ну скажем, 30 собак, такое же количество придет из пригорода. Потому что город - это изобилующая кормовая база, это мусорки, свалки, и, конечно, добрые крохоборы, которые подкармливают бездомышей. Единственные, кто идет по верному пути в ситуации с такими животными - это фонды, волонтеры. Они спасают животных с улицы и отдают в добрые руки под свой, пускай и навязчивый, контроль. С другой стороны, ловить, стерилизовать и отпускать - это просто круговорот денег и симуляция прокрастинации. Да, специальные службы усыпляют агрессивных собак, но ежу понятно, что пойманная собака-одиночка и та же собака в стае - это два разных существа, две абсолютно разных модели поведения. Наверное, необходимы какие-то действенные методы определения скрытой, потенциальной агрессии собак." ["date"]=> string(19) "2018-02-28 17:24:03" ["autor"]=> string(16) "Ватьмашу" ["email"]=> string(12) "mail@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "77.73.139.108" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74906241" } [18]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38075" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(69) "единственный нормальный комментарий." ["date"]=> string(19) "2018-02-28 17:27:05" ["autor"]=> string(16) "Незнайка" ["email"]=> string(12) "mail@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "92.101.210.129" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74906299" } [19]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38077" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(624) "две нестыковки: 1. отданные в добрые руки уличные собаки освобождают кормовую базу для пришлых и так будет пока количество собак не превысит народонаселение 2. добрые собаки-одиночки в период свадьбы сбиваются в стаи и поведение их меняется (впрочем как и толпа людей) И главное, почему скажем в Киркинесе по улицам не бегают бездомные собаки" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 17:40:55" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(16) "x7777@hotmail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "178.68.118.216" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74906705" } [20]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38078" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(690) "По первому пункту. Да, есть закольцованность. Но работа таких волонтеров реально нужна городу. Если отойти от рационального к иррациональному: среди бродяг есть некая доля милых, ручных и безопасных собак. Почему бы не дать им дом? По второму пункту. Тут бы услышать мнение кинологов. Но в одной мысли мы с вами солидарны: собаки-одиночки и собаки в стае - разные, абсолютно разные." ["date"]=> string(19) "2018-02-28 17:59:35" ["autor"]=> string(16) "Ватьмашу" ["email"]=> string(12) "mail@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "77.73.139.108" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74907303" } [21]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38079" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(1033) "Все так много говорят про усыпление и другие способы устранения бездомных животных. Но никто при этом не говорит об ответственности хозяев,которые выбрасывают животных на улицу за ненадобностью; про расформированные воинские части, где животных просто бросили. Не надо нападать на тех кто подкармливает. Подкормить замерзшее животное разве преступление? Само собой люди должны чувствовать себя в безопасности на улицах и дома. Но это в первую очередь ответственность и обязанность государства! Меньше всего в том, что животные бездомные, виноваты сами животные!" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 18:07:55" ["autor"]=> string(18) "Как то так" ["email"]=> string(21) "anvrumyantcev@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "217.66.154.142" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74907604" } [22]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38080" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(471) "А откуда берутся бездомные собаки? Из космоса к нам прилетают? Нет, их такие же, как вы, злопыхатели хреновы (кроме Аристарха, конечно), берут в дом, а потом выбрасывают на улицу. Таким образом, это тот социум, который вы же и создали. Так что за грехи и воздается" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 18:12:23" ["autor"]=> string(4) "Sima" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "83.171.107.76" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74907764" } [23]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38081" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(66) "правильные слова, но что делать щас ?" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 18:15:41" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(16) "x7777@hotmail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "178.68.118.216" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74907886" } [24]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38082" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(264) "Глаза полны тоски и оголтелости. Их бродят стаи, злобных и голодных... Бездомные отходы жизнедеятельности Насквозь цивилизованных животных. (с)" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 18:21:42" ["autor"]=> string(12) "Знайка" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "77.245.207.62" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74908073" } [25]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38083" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(52) "можно и психологов - все одно" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 18:22:01" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(16) "x7777@hotmail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "178.68.118.216" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74908084" } [26]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38084" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(693) "Для более ответственного отношения домашних животных необходимо регистрировать и брать с данного объекта налог на содержание городской среды. Снятие с налогового учета только по справке о захоронении. Автомобилисты платят налог и законно требуют хороших дорог и парковок, а от собачников только фекалии на детских площадках и тротуарах, покусанные граждане и никакой пользы." ["date"]=> string(19) "2018-02-28 18:22:44" ["autor"]=> string(1) "1" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "84.204.84.78" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74908108" } [27]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38085" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(175) "Хамить не надо,я на пример собачек не трогаю у них есть хозяева и напрягись,что бы до тебя дошло." ["date"]=> string(19) "2018-02-28 18:27:34" ["autor"]=> string(5) "Ал." ["email"]=> string(28) "nikolaev.aleksand@rambler.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "109.68.173.94" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74908252" } [28]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38086" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211839.html" ["comment"]=> string(133) "Шел через покаянье к просветленью, Но не дошел Загрызли псы за это время" ["date"]=> string(19) "2018-02-28 18:37:32" ["autor"]=> string(8) "Гоша" ["email"]=> string(16) "x7777@hotmail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "178.68.118.216" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74908559" } }
  • 1
    Всех беспризорных собак (т.е. бегающих без поводка) нещадно отлавливать и утилизировать.
  • По вашей логике ,если в районе Варничной сопки один человек напал на другого, например с ножом или дубиной, то нужно всех людей вокруге истребить, так получается???
  • Бездомных животных в городе быть не должно!
  • Кому то и голуби не нравяться и черви в лужах и леминги на улицах. Они часть нашего бытия. Собаки были, есть и будут, как валютчики у Волны., проходят десятилетия, а им всем всё ни почём.
  • обнаглел собачник, пугать пытается
  • Ой, какой красавец!!! Да ты никак человеку расправой угрожаешь???
  • Дай вам бог не оказаться на месте "злого дяденьки"! Заговорили бы по другому... Сама, еще ребенком, была в ситуации, когда на тебя напрыгивает стая собак, Хорошо, что мимо проходил мужчина и, не побоявшись, бросился отгонять их. Но до сих пор помню тот дикий страх, который я испытала!
  • Так забери их себе домой . любитель братьев меньших.
  • Почки с яйцами не надо путать.
  • А ты особенно не гавкай. Кого увижу собачку обижающего, ноги ломаю без предупреждения.
  • от валютчиков людям польза , нечего их сюда приплетать
  • а ты ноги не ломай , посадят, не в лесу живешь
  • И что интересно , те кому ноги ломаю, прекрасно осознают и признают свою вину,вот ведь как.
  • а что нет ветеранов, которых они покусали и загрызли, а сучка та бесхозная бегала
  • ну тогда конечно не посадят - грамоту дадут
  • Паря, ты явно неадекватен... Тебя бы поколоть надо чем-то от бешенства... А лучше на стационарное обследование положить.
  • 1
    Конечно, обижать животных не следует. Надо просто отлавливать и умерщвлять. Финансирование очистки города от безнадзорных животных надо через налогообложение любителей животных.
  • С собаками сложная ситуация. С одной стороны... У них работает принцип замещающей емкости. Если в городе служба отлова уничтожит, ну скажем, 30 собак, такое же количество придет из пригорода. Потому что город - это изобилующая кормовая база, это мусорки, свалки, и, конечно, добрые крохоборы, которые подкармливают бездомышей. Единственные, кто идет по верному пути в ситуации с такими животными - это фонды, волонтеры. Они спасают животных с улицы и отдают в добрые руки под свой, пускай и навязчивый, контроль. С другой стороны, ловить, стерилизовать и отпускать - это просто круговорот денег и симуляция прокрастинации. Да, специальные службы усыпляют агрессивных собак, но ежу понятно, что пойманная собака-одиночка и та же собака в стае - это два разных существа, две абсолютно разных модели поведения. Наверное, необходимы какие-то действенные методы определения скрытой, потенциальной агрессии собак.
  • единственный нормальный комментарий.
  • две нестыковки: 1. отданные в добрые руки уличные собаки освобождают кормовую базу для пришлых и так будет пока количество собак не превысит народонаселение 2. добрые собаки-одиночки в период свадьбы сбиваются в стаи и поведение их меняется (впрочем как и толпа людей) И главное, почему скажем в Киркинесе по улицам не бегают бездомные собаки
  • По первому пункту. Да, есть закольцованность. Но работа таких волонтеров реально нужна городу. Если отойти от рационального к иррациональному: среди бродяг есть некая доля милых, ручных и безопасных собак. Почему бы не дать им дом? По второму пункту. Тут бы услышать мнение кинологов. Но в одной мысли мы с вами солидарны: собаки-одиночки и собаки в стае - разные, абсолютно разные.
  • Все так много говорят про усыпление и другие способы устранения бездомных животных. Но никто при этом не говорит об ответственности хозяев,которые выбрасывают животных на улицу за ненадобностью; про расформированные воинские части, где животных просто бросили. Не надо нападать на тех кто подкармливает. Подкормить замерзшее животное разве преступление? Само собой люди должны чувствовать себя в безопасности на улицах и дома. Но это в первую очередь ответственность и обязанность государства! Меньше всего в том, что животные бездомные, виноваты сами животные!
  • А откуда берутся бездомные собаки? Из космоса к нам прилетают? Нет, их такие же, как вы, злопыхатели хреновы (кроме Аристарха, конечно), берут в дом, а потом выбрасывают на улицу. Таким образом, это тот социум, который вы же и создали. Так что за грехи и воздается
  • правильные слова, но что делать щас ?
  • Глаза полны тоски и оголтелости. Их бродят стаи, злобных и голодных... Бездомные отходы жизнедеятельности Насквозь цивилизованных животных. (с)
  • можно и психологов - все одно
  • 1
    Для более ответственного отношения домашних животных необходимо регистрировать и брать с данного объекта налог на содержание городской среды. Снятие с налогового учета только по справке о захоронении. Автомобилисты платят налог и законно требуют хороших дорог и парковок, а от собачников только фекалии на детских площадках и тротуарах, покусанные граждане и никакой пользы.
  • Хамить не надо,я на пример собачек не трогаю у них есть хозяева и напрягись,что бы до тебя дошло.
  • Шел через покаянье к просветленью, Но не дошел Загрызли псы за это время
 
 
 
 
 
 
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