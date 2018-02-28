Стая собак напала на мурманчанку

28 Февраля 2018 года, 12:20

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — Житель Мурманска рассказал о нападении стаи бездомных собак на свою супругу и ребёнка. В социальных сетях мужчина написал, что в районе варничного квартала животные повели себя агрессивно, набросились на женщину, повредили одежду и покусали руки и ноги. Ребёнка мать закрыла своим телом, поэтому он не пострадал.

В «скорой помощи» мужчина, просивший сделать его супруге уколы против возможных болезней, понимания не нашёл. Во второй раз его вызов всё же приняли, потерпевшую доставили в травмпункт.

Мурманчанин посетовал, что местные власти ничего не делают для решения проблемы бродячих животных.

« В администрации Мурманска если и делают что-то, то стерилизуют собак и выпускают, но в стае который год меняются поколения и сейчас есть щенки. [...] Есть даже **** (не очень умные люди — ред.), кто подкармливает этих собак из близлежащих домов. Не утилизируют власти - утилизирую сам», - пишет мужчина.

В Следственном комитете по Мурманской области «Би-порту» сообщили, что по факту сообщения проводится процессуальная проверка, в ходе которой предстоит подтвердить или опровергнуть изложенные факты.

Фото: Мурманск ДТП ЧП