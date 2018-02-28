Депутаты и чиновники доработают порядок формирования цены проезда в общественном транспорте

28 Февраля 2018 года, 12:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — Депутаты Мурманской областной думы удовлетворили протесты прокуратуры, касающиеся организации транспортного обслуживания населения на территории региона и регулирования цен на пассажирские перевозки. Напомним, с 1 января 2018 года право на установление стоимости проезда в общественном транспорте было передано на муниципальный уровень. В тоже время полномочия по установлению экономически обоснованных тарифов остались у региональных властей. Федеральным законодательством, в свою очередь, были приняты правила, при которых с нового года предельную цену на перевозки пассажиров и багажа утверждает регион.

«С целью устранить возникшую правовую коллизию, областной думой принято решение удовлетворить протесты прокурора и совместно с правительством области выработать оптимальное решение в соответствии с новым федеральным законодательством», - сообщили в пресс-службе областного парламента.