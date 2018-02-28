В Мурманской области собрали более 78 млрд рублей налогов

28 Февраля 2018 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ - Налогоплательщики Мурманской области пополнили бюджет Российской Федерации в 2017 году на 78,6 млрд рублей. В регионе осталось 77% всех налоговых поступлений, в том числе 17% - в бюджетах муниципальных образований. Об этом «Би-порту» сообщили в УФНС по Мурманской области.

Доходная часть бюджета сформирована в основном за счёт налогов на доходы физических лиц — 29,4 млрд рублей, налога на прибыль — 27,2 млрд рублей, НДС — 10 млрд рублей и налога на имущество — 6 млрд рублей.