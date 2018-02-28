В Мончегорске без вести пропал 72-летний пенсионер

28 Февраля 2018 года, 13:07

МОНЧЕГОРСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске разыскивают без вести пропавшего 72-летнего Потехина Альберта Николаевича.

Мужчина ушел из дома, расположенного в Мончегорске на улице Кирова, утром в понедельник, 26 февраля. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы седые.

Был одет: темно-синяя дубленка, коричневая норковая шапка, черные брюки, черные зимние сапоги.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят сообщить по телефонам:

Полиция: 8(81536) 5-23-57, 02 или 102

Поисковый отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20, или 8-902-131-73-76 (круглосуточно)