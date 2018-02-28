Утвержден бюллетень для рейтингового голосования за проекты благоустройства в Мурманске

28 Февраля 2018 года, 13:20

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске утвердили бюллетень для голосования за проекты благоустройства. На очередном заседании общественной комиссии по реализации проекта формирования комфортной городской среды были также утверждены составы территориальных счетных комиссий, которые будут заниматься голосованием.

Рейтинговое голосование состоится 18 марта на избирательных участках в день выборов президента. В бюллетени - 19 общественных пространств. Проголосовать за понравившиеся проекты мурманчане смогут в 73 пунктах. Победители голосования будут включены в программу благоустройства уже в этом году.