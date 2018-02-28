Собираемость страховых взносов в Мурманской области выросла на 6%

28 Февраля 2018 года, 13:41

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — По итогам 2017 года в Мурманской области было собрано почти 38 млрд рублей страховых взносов. Это на 6% больше, чем годом ранее, сообщили «Би-порту» в УФНС по Мурманской области.

Из общей суммы поступлений 30 млрд рублей перечислено на обязательное пенсионное страхование, более 7 млрд рублей - на обязательное медицинское страхование, 933 млн рублей пошли на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Собираемость страховых взносов составила 128%.