МВД России проверит руководство областной полиции

28 Февраля 2018 года, 13:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ - Главное управление собственной безопасности МВД России проведёт проверку руководства УМВД по Мурманской области на предмет возможных нарушений законодательства. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Поводом для проведения проверки послужили публикации в СМИ о деятельности генерала Игоря Баталова.

Ранее «Би-порт» сообщал, что в отношении начальника УМВД по Мурманской области в 2016 году также проводилась проверка. Сообщения о зарегистрированном преступлении, а также материалы проверки поступили в ведомство от оперативных служб региона.