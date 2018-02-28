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Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

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Главная » НОВОСТИ » МВД России проверит руководство областной полиции
 
 
 
 
28 Февраля 2018 года, 13:50

МВД России проверит руководство областной полиции


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ - Главное управление собственной безопасности МВД России проведёт проверку руководства УМВД по Мурманской области на предмет возможных нарушений законодательства. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Поводом для проведения проверки послужили публикации в СМИ о деятельности генерала Игоря Баталова.

Ранее «Би-порт» сообщал, что в отношении начальника УМВД по Мурманской области в 2016 году также проводилась проверка. Сообщения о зарегистрированном преступлении, а также материалы проверки поступили в ведомство от оперативных служб региона.

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  • Ну как, все посмотрели кино, снятое Арктик ТВ? Какие мысли, впечатления? Кино любопытное. Очевидно, что господин Баталов & Ko сильно не безгрешны, но блин.., уши Заказчика явственно торчат, что напрягает... И кстати, по прочтении поста блохера на эту тему осталось впечатление, что Саняидисюда как-то приссал... Ставки-то высоки, очень высоки, а кино просто изобилует отсылками на его посты.
  • MMK
    Саняидисюда привык мочить бабу, а тут генерал полиции. Про генерала у него все посты нежные, в комментариях отсутствуют упоминания интимных стрижек и любовниц, медальки "За поимку Баталова" не рисует. Карочи, становится сильно дисциплинированным.
  • Так в фильме ничего нового. Переминание сисек, дубль пять. Для придания свежести тухлятине притянули Круглова, который сам в де...ме по самые нихочу. Учитывая, что Круглов официально помощник депутата ГЖ Алексея Веллера на зарплате и без его команды даже в гальюн не ходит, вывод о заказчике материала напрашивается сам собой, Выход тухляка подгадан под коллегию МВД, которая сейчас проходит в Москве. Не сомневаюсь, что этот пердёж на Мусатян-ТВ будет оценён в МВД соответствующим образом и работа в отношении заказчиков будет построена на совершенно ином организационном уровне. После 18 марта видимо начнутся интересные времена...
 
 
 
 
 
 
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