28 Февраля 2018 года, 15:21

С наступающим Международным женским днем ПАО «ОФК Банк» поздравляет своих клиенток и вручает приятные сюрпризы.

«28 февраля мы заканчиваем поздравлять наших клиентов-мужчин с Днем защитника Отечества. И по нашей традиции готовимся поздравлять милых дам. Это замечательный праздник весны и поэтому приготовили специальные приятные сюрпризы для наших очаровательных клиенток, которые с 1 по 12 марта, пополнят существующий или откроют новый вклад» - рассказал управляющий Филиалом ПАО «ОФК Банк» в г. Мурманске Иван Владимирович Студенцов.

ОФК Банк предлагает своим клиентам специальный вклад «Юбилейный». Есть вклады «Пенсионный», «Партнёрский», «Комфортный». Премиальная карта - «Полярный день».

В офисах ОФК Банка в Мурманске и Североморске можно получить дополнительную информацию о каждом из банковских продуктов.

г. Мурманск, ул. Марата, 26, тел. (815-2) 554-554,

г. Североморск, ул. Сафонова, 17, тел. (815-37) 6-58-00.

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