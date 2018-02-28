В Северном бассейне за два месяца выловили 106 тысяч тонн рыбы

28 Февраля 2018 года, 15:42

РОССИЯ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — С начала 2018 года в Северном бассейне было выловлено 106,5 тысяч тонн рыбы. Это на 34,9 тысяч тонн больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Вылов трески увеличился на 14,7 тысяч тонн – до 53,8 тысяч тонн. Объем добычи пикши уменьшился по сравнению с прошлым годом на 9,9 тысяч тонн – до 18,2 тысяч тонн за счет перераспределения промысловых усилий.

На 28 февраля 2018 года, российские пользователи добыли 776,5 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 1,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.