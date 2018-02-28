Делегация из Норвегии приедет в Крым на выборы

28 Февраля 2018 года, 16:00

РОССИЯ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Норвежская делегация планирует посетить Крым в качестве наблюдателей на выборах президента России. Об этом рассказал заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

«В европейском сообществе хотят получать объективную информацию о жизни полуострова. И приезд норвежской делегации — это определенный жест недоверия к европейской внешней политике со стороны простых людей», — рассказал он РИА Новостям.

Делегацию возглавит глава организации «Народная дипломатия — Норвегия» Хендрик Вебер. Он уже приезжал в Крым в октябре прошлого года.Тогда он пообещал донести до европейцев, что Крым — это не опасная и не оккупированная территория. Глава отметил, что полуостров вошел в состав России по желанию жителей.Официальный представитель Бюро ОБСЕ Томас Раймер сказал, что наблюдателей от бюро по демократическим институтам и правам человека на полуострове не будет. Участники не пришли к единому мнению по этому вопросу.

Президентские выборы 2018 года станут для Крыма и Севастополя первыми после возвращения на родину. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.