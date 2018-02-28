Приправа к праздникам: «МегаФон» дает повышенный кешбэк на покупки в сервисе #Специи

28 Февраля 2018 года, 16:30

РОССИЯ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ - «МегаФон» запустил опцию, при помощи которой клиенту возвращается на 60% больше кешбэка в сервисе #Специи.

В преддверии праздника 8-е марта «МегаФон» предлагает покупать подарки близким через кешбэк-сервис #Специи и зарабатывать на покупках в более 300 интернет-магазинах, среди которых: Lamoda, Media Markt, Спортмастер, Booking.com, Aviasales, myToys.ru, AliExpress, OBI, Delivery Club и другие. Кешбэк будет зачисляться на счёт телефона реальными деньгами. А при подключении опции «Максимальный кешбэк» выгода от покупки увеличится на 60%.

Стандартный кешбэк за покупки на сайте special.megafon.ru доступен всем абонента «МегаФона» бесплатно, а опция «Максимальный кешбэк» стоит 15 ₽ в день.

Например, раньше за покупку беспроводных наушников в интернет-магазине «МегаФона» стоимостью 12 990 ₽ через special.megafon.ru абонент получал на счет телефона 5% (или 649 ₽), то с опцией «Максимальный кешбэк» сумма увеличится до 8% (или 1 039 ₽). Предложение действует у всех партнеров сервиса.

Кешбэк-сервис #Специи стартовал 15-го декабря 2017-го года. Наибольшей популярностью у абонентов пользуются товары в категориях: техника и электроника, путешествия, одежда и аксессуары. Больше всего денег через сервис #Специи тратят на Booking.com — систему онлайн-бронирования отелей. Торговая площадка AliExpress занимает уверенное первое место по количеству заказов. Второе место за интернет-магазином «МегаФона», а третье — за книжным интернет-магазином ЛитРес.

«Сервис #Специи позволяет абонентам «МегаФона» совершать онлайн-покупки с дополнительной выгодой. У абонентов есть выбор — получать стандартную ставку кешбэка бесплатно или повышенную ставку по подписке. В канун 23 февраля и 8 марта возможность получить максимальную выгоду особенно важна», — добавил Максим Казанкин, руководитель по развитию партнерств компании «МегаФон».

Полученные деньги в #Специях не обязательно тратить на оплату услуг связи — их можно перевести близким или оплатить любую интернет-покупку со счёта телефона. Кроме того, банковской картой «МегаФона», привязанной к счёту мобильного телефона, можно расплачиваться в любом месте, где принимают карты, а при необходимости с неё можно снять наличные в банкомате.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за последние три года суммарный объём онлайн-продаж в России вырос в два раза. По итогам первого полугодия 2017 года объём рынка электронной торговли составил около 500 млрд рублей. При этом количество пользователей кешбэк-сервисов в России увеличивается почти на 500 000 каждый месяц.

Подробнее о сервисе #Специи и опции «Максимальный кешбэк» можно прочитать здесь.