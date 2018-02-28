Новый атомный ледокольный флот позволит сохранить лидерство России в Арктике

28 Февраля 2018 года, 16:35

РОССИЯ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ - Атомные ледоколы нового поколения позволят России сохранить свое лидерство в Арктике, обеспечить долгосрочное развитие северных территорий. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Игорь Игошин. По его словам, интерес руководства страны к обновлению атомного ледокольного флота объясняется тем, что это задача, которая затрагивает интересы не просто отдельных компаний, но национальные интересы.

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачёвым. Глава Росатома проинформировал президента об итогах работы госкорпорации за прошедший год и путях реализации инвестиционной стратегии компании в стране и за рубежом. В частности, он рассказал о строительстве новых атомных ледоколов. По его словам, в ближайшие пару лет необходимо принято решение о строительстве ледокола «Лидер». Это обусловлено прогнозами роста грузопотока по Северному морскому пути. Согласен с этим и Игорь Игошин.

«Чтобы гарантировать и в будущем ведущие позиции нашей страны на рынке поставок энергоносителей, решение о строительстве таких ледоколов важно принять уже в ближайшие год-два», - сказал депутат.

Объем перевозок на растущие рынки Юго-Восточной Азии с 2030 года составит не менее 70 млн тонн в год.