Офицерам Генштаба запретили пользоваться социальными сетями

28 Февраля 2018 года, 16:50

РОССИЯ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Минобороны разработало подробный свод правил поведения для офицеров и генералов Генштаба. В документе указаны все аспекты жизни управленца. По словам экспертов, и в царской, и в советской армии офицер Генштаба был образцом профессионализма и хороших манер.

В Минобороны был направлен документ «О стиле работы офицеров Генерального штаба», - сообщили «Известия». Это кодекс поведения офицера-управленца, утвержденный начальником Генштаба генералом армии Валерием Герасимовым. Соблюдение кодекса будет учитываться при аттестации офицера и оценке его служебной деятельности. В нем десять разделов, такие как «Вы — руководитель», «Координация и мотивация подчиненных» и другие.

В разделах кодекса офицера призывают быть терпимым и доброжелательным с подчиненными. Офицер всегда имеет достойный внешний вид и в любой ситуации выглядит как руководитель. Начальникам настоятельно рекомендуют разместить в кабинете портрет президента РФ и министра обороны. Также руководитель не может использовать уличный жаргон и нежелательную лексику. Авторы подчеркивают, что имеют дело с живыми людьми, и признают, что «вырваться нехорошее слово может у каждого, но именно вырваться, а не быть системой».

Компетентный офицер-руководитель должен уметь пользоваться ПК и оргтехникой. Под запретом оказались социальные сети. Согласно кодексу, они являются «табу для вас и ваших подчиненных». Военных, которым ведение страниц в интернете не запрещено, призывают соблюдать осторожность в выкладывании постов.

Сотовый телефон назван «идеальным прибором для шпионажа за его владельцем и получения конфиденциальной информации и статистических данных для анализа». Ранее «Би-порт» сообщал, что командирам Генштаба стали выдавать российские защищенные мобильные телефоны стоимостью 115 тысяч рублей. Новая модель сотового выпускается ограниченной партией, около ста штук в год, каждый телефон собирают вручную.

«В императорской России было очень престижно окончить Академию Генштаба, ее выпускников уважали за высокий профессионализм и безукоризненные манеры. Они справедливо считались элитой вооруженных сил. Эта традиция продолжилась во времена СССР, где для Генштаба и других центральных органов военного управления был характерен особый стиль поведения и организации работы. Неслучайно к составлению современного кодекса привлекли ветеранов. Это подборка конкретных, практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы. Важно, что учтены современные реалии. Например, должное внимание уделено информационной безопасности», - отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.