В Мурманске установили новую световую композицию

28 Февраля 2018 года, 17:05

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске на на пересечении улиц Старостина и Маклакова появилась новая световая композиция. На ней изображены снежные сопки, арктические льды, полярное сияние, а также запечатлены слова: «Мурманск. Арктический. Героический. Родной».

Конструкция высотой 7,5 метров и длиной 11 метров выполнена из прочного акрила и ПВХ разной толщины – материалов, устойчивых к воздействию внешней среды. Каркас, изготовленный из металлических профилей, покрыт антикоррозийным составом и подходит для эксплуатации в условиях низких температур и высоких ветровых нагрузок.

В скором времени в городе планируется установка еще одной композиции.