Кольская прокуратура принудила управляющую компанию почистить крыши от снега

28 Февраля 2018 года, 17:28

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кольского района провела проверку обеспечения безопасности в деятельности ООО «УК-Кольский Дом», ООО «ЖЭУ», ООО «Комфорт», ООО УК «Дом», осуществляющих управление многоквартирными домами. Установлено, что они справляются с обязанностями управляющих организаций в отношении многоквартирных жилых домов в Кольском районе.

Известно, что осенне-зимний период в регионе не обходится без скапливания снега на крышах и козырьках зданий, в том числе многоквартирных жилых домов. Над головами северян свисают ледяные глыбы, снежные шапки. Это опасно для жизни и здоровья.

Прокуратура Кольского района предостерегла директоров управляющих организаций принять все возможные меры для обеспечения безопасности. В число мероприятий включены осмотр и очистка кровель, козырьков и придомовых территорий.