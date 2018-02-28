Жителям Заполярья может угрожать коричнево-мраморный клоп

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Управление Россельхознадзора по Мурманской области сообщает, что на территории Краснодарского края выявлен опасный вредитель, включённый в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза».
На территорию Мурманской области кровососущее насекомое может проникнуть, например, при возвращении северян из отпуска. Они могут «проехать» в контейнерах, плодоовощной продукции, срезанных цветах. Отличить коричнево-мраморного клопа можно по яркой окраске: наличие медных и голубых пятен.