Аварию теплосети на Старостина обещают устранить до полуночи

28 Февраля 2018 года, 17:10

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске продолжается устранение аварии на участке сети Мурманской ТЭЦ на улице Старостина. Из-за прорыва от горячего водоснабжения и отопления были отключены административное здание, детский сад и 43 многоквартирных дома.

Как сообщили в комитете по образованию администрации города Мурманска, температура воздуха в помещениях детского сада №131 в настоящее время соответствует санитарным правилам и нормативам, температурный режим строго контролируется.

Аварийные бригады Мурманской ТЭЦ ведут ремонтные работы. Планируется устранить неполадки к 23 часам 28.02.2018. Организации, обслуживающие многоквартирные дома, извещены о проводимых работах.