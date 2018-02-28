Мурманчане жалуются на невозможность дышать полной грудью

28 Февраля 2018 года, 18:05

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Жители Первомайского района жалуются на загрязнение воздуха. Виной этому работа ООО «ДСУ Севдорстрой», производящего асфальто-бетонную смесь.

«Завод был запущен в 2013 году, но мы в прямом смысле слова почувствовали его деятельность в 2014-м, когда он набрал обороты. Мы просыпаемся от того, что ночью невозможно дышать. Из-за едкого химического запаха половина жителей микрорайона спешит закрыть окна. Я уже не говорю о страшном шуме от тяжелой техники, которая работает и днем, и ночью», - рассказал «Беллоне» житель города Мурманска Роберт Строков.

34-летний мурманчанин живет с семьей и ребенком рядом с заводом. Он возглавляет инициативную группу жителей с которыми обращается во все инстанции.

Согласно калькулятору Яндекс карт, ближайшие жилые дома находятся в 380 метрах от дымящего отравляющими газами производства. А, согласно данным Минприроды, «расстояние до зоны ближайшей застройки составляет 1,5 км».

«Не было бы никаких проблем, если бы расстояние и вправду было километра полтора, до нас бы вообще никакой запах не долетал. А сейчас семьи иногда вынуждены увозить детей к родственникам и друзьям в другие районы города, чтобы спрятаться от дыма. Самая страшная пора начинается, когда в городе начинают ремонтировать дороги – тогда завод просто «закипает»», - рассказал Строков.

Его инициативная группа жителей собрала уже 221 подпись с требованием провести проверку законности постройки завода рядом с жилыми домами. Сейчас группа ждет ответа на свое заявление в Прокуратуру, под которым подписались 50 человек. Дальше жители намерены идти в суд.

Фото: Роберт Строков