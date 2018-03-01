Мурманчанам грозит срок за международную посылку со стероидами

01 Марта 2018 года, 12:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области задержали две посылки из Республики Беларусь с веществами, запрещёнными к пересылке в международных почтовых отправлениях. В обоих случаях мужчины приобрели в интернете медицинские препараты — различные стероиды, применяемые для роста мышечной массы. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманской таможне.

При получении владельцами в почтовом отделении посылки были задержаны сотрудниками Мурманской таможни и УФСБ России по Мурманской области. При вскрытии было установлено, что в них находились медицинские препараты. Всего изъято 320 таблеток «TURANABOL», 200 таблеток «DIANOGED», 300 мл жидкости в емкости с маркировкой «PHARMA BOLD 300, Boldenone Undecylenate 300mg/ml» и 450 мл жидкости в ампулах с маркировкой «PHARMA MIX 1, 450 mg/ml...e 1mL».

Согласно результатам проведенной экспертизы препараты являются сильнодействующими веществами и включены в список ограниченных в гражданском обороте и запрещенных к пересылке в международных почтовых отправлениях. В отношении северян возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.