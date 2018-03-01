Владимир Путин выступает перед Федеральным Собранием

01 Марта 2018 года, 12:15

МОСКВА/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Сегодня президент России Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию, которое должно было состояться ещё три месяца назад. Путин заявил, что сегодняшнее послание носит рубежный характер. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что послание охватывает широкий круг вопросов — в том числе из отраслей экономики и областей развития.

Послание слушает делегация из Мурманской области: губернатор Марина Ковтун, сенаторы Игорь Чернышенко и Татьяна Кусайко, депутаты Госдумы Алексей Веллер и Алексей Лященко, а также председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.