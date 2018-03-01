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Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

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Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

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Марина Ковтун:

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Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

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Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Владимир Путин выступает перед Федеральным Собранием
 
 
 
 
01 Марта 2018 года, 12:15

Владимир Путин выступает перед Федеральным Собранием


МОСКВА/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Сегодня президент России Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию, которое должно было состояться ещё три месяца назад. Путин заявил, что сегодняшнее послание носит рубежный характер. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что послание охватывает широкий круг вопросов — в том числе из отраслей экономики и областей развития.

Послание слушает делегация из Мурманской области: губернатор Марина Ковтун, сенаторы Игорь Чернышенко и Татьяна Кусайко, депутаты Госдумы Алексей Веллер и Алексей Лященко, а также председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

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Для уничтожения вражьих планет. Скорострельность — 1 выстрел за сутки." ["date"]=> string(19) "2018-03-01 18:00:14" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.102" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74935508" } [14]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "38217" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211893.html" ["comment"]=> string(80) "От того, что его послушают, что то изменится?" 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  • Прикольное фото...)) Дамочки выглядят хорошо, олигарх выглядит неудачно, Лященко выглядит ноги шире плеч :-)
  • Мне одному кажется, что Лященко и Ковтун котоморжа пытаются затереть на фото во второй эшелон?)) Поэтому и ноги у Лященко на ширине плеч. Это чтоб котоморж случайно в шеренгу не просочился)))
  • Возможно ;-)) Марин Васильна хороша, хороша - стильнА, стройна и элегантна! ;)
  • Согласен. Ее кто-то грамотно консультирует.
  • "Мы встретим и проведём старость в Мурманске", кто из низ под этим подпишется?
  • котоморжа нужно было на пол положить так было бы естественней.
  • Нельзя было это послание по телевизору послушать? Выкинули на покатушки сотни тысяч бюджетных рублей.
  • Нельзя. Это программный документ, на основании которого в стране будет осуществляться законодательная и нормотворческая деятельность. В том числе и в субъектах. Это накачка и раздача ценных указаний. Она не делается заочно.
  • Я б даже сказала, что на лицо Лексея Борисыча спецом тень наложили, чтоб затереть)))
  • Итоги послания в одной картинке:
  • Это ему намек: прикинься ветошью и не отсвечивай))))
  • почему на пузыре вмятина?
  • Вот так и наши вероятные "партнеры"))) Пока будут, как Вы, определять почему Володька сбрил усы, оно и шандарахнет)))
  • Это Центральный направляющий суперлазер, сверхмощный. Для уничтожения вражьих планет. Скорострельность — 1 выстрел за сутки.
  • От того, что его послушают, что то изменится?
  • горжусь , только жаль что мы тоже умрем
 
 
 
 
 
 
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