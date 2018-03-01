Жительница Кольского района потратила материнский капитал на погашение кредита на покупку несуществующей квартиры

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — В отношении жительницы Колы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В ходе проверки прокуратура выявила нарушения в сфере оказания мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей.
Как было установлено, женщина, имея право на получение средств материнского капитала, обратилась в Пенсионный фонд с заявлением распоряжения средствами материнского капитала на погашение кредита на приобретение готового жилья. Проверка же показала, что договор купли-продажи квартиры, является фиктивным. Недвижимое имущество фактически заявителю не передавалось, доли в праве на недвижимое имущество детям не выделялись.
По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело.