Колэнерго обеспечит технологическое присоединение к сети участков, выделенных многодетным семьям

01 Марта 2018 года, 12:40

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 1 марта/ БИ-ПОРТ - С владельцами земельных участков, выделенных на территории Кольского района многодетным семьям, встретился заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») Алексей Лебедев.

На встрече он акцентировал внимание её участников на возможностях, которые предоставляют для технологического присоединения онлайн-сервисы энергокомпании. Также Алексей Лебедев дал пояснения о степени ответственности потенциальных потребителей за выполнение указанных в договоре технических условий и обоснованности величины заявленной мощности.

Напомним, на сайте МРСК Северо-Запада» действует интернет-приемная, где можно оформить заявку на технологическое присоединение. Здесь налажена система обратной связи, размещена вся необходимая информация о том, в какой форме можно сообщить сведения о наличии необходимых, в том числе правоустанавливающих документов, оформить заявку на технологическое присоединение, рассчитать стоимость услуги по присоединению к сети.

Аналогичную информацию можно получить и на едином портале электросетевых услуг ПАО «Россети».

Также в МРСК Северо-Запада действует единый телефонный номер для обращений потребителей, в том числе, по вопросам технологического присоединения к сети, подачи заявок на технологическое присоединение: 8-800-333-02-52.