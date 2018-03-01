Грузоперевозки по Северному морскому пути вырастут в 10 раз к 2025 году

01 Марта 2018 года, 13:19

РОССИЯ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — К 2025 году объём грузоперевозок по Северному морскому пути должен достичь 80 млн тонн в год. Соответствующее заявление сделал сегодня президент России Владимир Путин по время послания Федеральному Собранию. В соответствии с данными, которые представил президент, в 2017 году грузопоток по трассе составил 8 млн тонн.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачёв заявил, что с 2030 года потребуется обеспечивать перевозку грузов не менее 70 млн тонн в год из-за растущих рынков Юго-Восточной Азии.