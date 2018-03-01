Загоревшийся холодильник стал причиной пожара на Володарского

01 Марта 2018 года, 14:00

МУРМАНСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Причиной крупного пожара на улице Володарского в Мурманске стал загоревшийся в одной из квартир дома холодильник. Об этом «Би-порту» сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области. Техника находилась в квартире, где проживала пострадавшая пенсионерка. Пожилая женщина в последующем скончалась в больнице.

Напомним, пожар в пятиэтажке на улице Володарского, 10, произошёл днём 8 февраля, но полностью ликвидировать его удалось только к утру 9 февраля. Основная сложность при ликвидации возгорания заключалась в том, что пламя распространялось по скрытым и деревянным перекрытиям и охватило три этажа. От огня пострадали восемь квартир.