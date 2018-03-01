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Жизнь в Мурманске


Сари
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01 Марта 2018 года, 15:16

Авария с вертолётом Ми-8 в Мурманской области произошла из-за снежного вихря


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Одним из обстоятельств аварии с вертолётом Ми-8, которая произошла в Ловозерском районе 21 февраля, стал поднявшийся при посадке снежный вихрь. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Мурманского следственного отдела на транспорте Константин Смирнов. По его словам вертолёт доставлял на базу Пача медикаменты для местного сторожа. При этом Пача не является точкой на маршруте Сосновка-Ловозеро, в этой связи посадочная площадка не была расчищена.

«Поднялся сильный снежный вихрь. Экипаж не смог определиться с местоположением воздушного судна, попытался поднять вертолёт на высоту и полетел вперёд», - рассказал Константин Смирнов.

В результате происшествия вертолёт получил повреждения корпуса, остекления и винтов. На борту вертолета находилось 3 члена экипажа и, по предварительным данным, 5 пассажиров. За медицинской помощью с телесными повреждениями обратилась одна пассажирка

По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

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