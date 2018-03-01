Виновник ДТП в Кандалакше оплатил лечение пострадавшего

01 Марта 2018 года, 15:30

КАНДАЛАКША/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – Кандалакшский районный суд прекратил уголовное дело в отношении автомобилиста. Дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

На автомобильной дороге Р-21 «Кола» в октябре 2016 года произошло ДТП. По вине водителя пассажир получил тяжкие телесные повреждения. Долгое время потерпевший находился на лечении.

Прокурор Кандалакши предъявил в суд заявление к виновному. В нем была указана стоимость лечения пострадавшего – 284 тысячи рублей. Кандалакшский районный суд рассмотрел заявление.

Обвиняемый полностью возместил денежную компенсацию в размере 284 492 рубля. Производство по делу было прекращено.