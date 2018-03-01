Судебное разбирательство о гибели 16 человек при крушении вертолёта в Мурманской области откладывается уже полтора года

01 Марта 2018 года, 15:55

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Очередное судебное заседание по делу о крушении вертолёта Ми-8 в мае 2014 года в Мурманской области состоится 13 марта. До этого Московский районный суд Санкт-Петербурга предпринял 22 попытки собрать все стороны в одном зале, но безуспешно.

Заседание уже полтора года откладывается по различным причинам: в суд поочерёдно не являются то потерпевшие, то подсудимые, но чаще всего - свидетели происшествия. Последнее на сегодняшний момент заседание суда состоялось 13 февраля, но вновь было отложено. На этот раз из-за необходимости истребовать новые доказательства.

Катастрофа, в которой погибло 16 человек, в том числе вице-губернатор Мурманской области Сергей Скоморохов, гендиректор ОАО «Апатит» Алексей Григорьев и министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Алексей Смирнов, произошла 31 мая 2014 года. Генеральному директору ЗАО «Авиакомпания СПАРК авиа» Сергею Прокофьеву и его заместителю Игорю Миледину предъявлено обвинение по части третьей статьи 238, а именно оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: © ГУ МЧС по Мурманской области/ТАСС