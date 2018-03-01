Мурманские депутаты согласовали место установки памятника Николаю Чудотворцу

01 Марта 2018 года, 16:10

МУРМАНСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Совет депутатов Мурманска принял решение о создании в областном центре памятника «Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец». Мемориальный объект планируется установить на пешеходной лестнице в районе дома №20 по улице Воровского.

Как ранее сообщал «Би-порт», идея создания памятника принадлежит известному путешественнику, исследователю, художнику Федору Конюхову. Памятник будет представлять собой бронзовую скульптуру Святителя Николая Чудотворца высотой 6,5 метров. В настоящее время в художественной мастерской завершаются работы по ее созданию.

По данным агентства, памятник будет располагаться на площадке в середине лестницы. Открыть объект планируется уже в этом году.