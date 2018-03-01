В Мурманской области появится Совет по защите прав потребителей

01 Марта 2018 года, 16:35

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Марина Ковтун постановила создать Совет по вопросам защиты прав потребителей. Основной целью Совета является повышение эффективности государственного регулирования в сфере защиты прав потребителей в регионе. Совет создан для улучшения обслуживания потребителей области, совершенствования информационной системы населения и производителей. Основная форма работы Совета – заседания, которые будут проводиться раз в полугодие. В ходе собраний будут решаться вопросы, связанные с защитой прав потребителей.

Возглавляет Совет губернатор Мурманской области Марина Ковтун. В состав Совета по вопросам защиты прав потребителей входят заместители губернатора, депутаты Мурманской областной думы, министр финансов области, заместитель председателя Комитета по культуре и искусству, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области и другие.