Россия может денонсировать Европейскую конвенцию о защите прав человека

01 Марта 2018 года, 16:48

РОССИЯ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ - Москва рассматривает возможность выхода из Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека. Такое решение может быть принято из-за дискриминации России. В частности Москву беспокоят направленные против интересов России решения ЕСПЧ.

По словам источника РИА Новости, «при рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает».

«Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права, и зачастую прибегает к практике двойных стандартов», — отметили источники.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму.

Фото: Reuters