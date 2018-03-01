Алексей Веллер получил яркие и глубокие впечатления от послания президента

01 Марта 2018 года, 16:40

МОСКВА/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Депутат Государственной думы Алексей Веллер поделился впечатлениями от сегодняшнего послания президента России Федеральному Собранию. Он отметил, что президент дал четкие посылы, касающиеся налогов, экономики страны, жилья, изменения механизма определения кадастровой стоимости земли, увеличения пенсий и модернизации здравоохранения.

«То есть, и Правительству, и Федеральному Собранию есть над чем работать. К тому же Президент обозначил очень жесткие сроки на решение всех озвученных вопросов», - прокомментировал депутат.

Он напомнил, что были затронуты вопросы, касающиеся развития социального и экономического блоков. Часть послания была посвящена новейшим достижениям России в области военной техники, и, по сути, внешнеполитическому блоку.

«Впечатления от послания Президента у меня очень яркие и глубокие. Недаром Владимир Владимирович в самом начале назвал это послание рубежным», - сказал Алексей Веллер.

По его мнению, эта речь войдет в историю человечества, поскольку произвела громадное впечатление на всех присутствующих и произведет впечатление на все мировое сообщество.

Фото: пресс-служба Кремля