Бывший директор мончегорской школы-интерната похитила более 7 тысяч рублей

МОНЧЕГОРСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – Следственный отдел Мончегорска возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №4 (VIII вида)» города Мончегорска. Ее подозревают в хищении чужого имущества, совершенного с использованием служебного положения.
По версии следствия, в 2012 году директор, 1961 года рождения, заключила от имени школы подложный договор. После выполненных мероприятий договора, вырученные деньги от внебюджетной деятельности школы, директор получила в качестве зарплаты. Женщина причинила школе ущерб на сумму более 7 тысяч рублей.
Сейчас проводятся следственные действия, собирающие доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Екатерина Титова/Коммерсантъ