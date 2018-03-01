Гречневая крупа в Мурманской области подешевела на 2%

01 Марта 2018 года, 17:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – Росстат утвердил изменения цен на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости за период с 20 по 26 февраля 2018 года. Наблюдение за уровнем стоимости товаров проводится в Мурманске, Апатитах и Североморске в рамках еженедельного мониторинга.

Более всего выросла цена на мороженую неразделанную рыбу – на 2,6%. На 1,9% подорожали белокочанная капуста и морковь. Небольшое увеличение стоимости наблюдается у картофеля и куриных яиц – на 1,6% и 1% соответственно. Меньше всего «ценник» увеличился на свинину, сахарный песок и поваренную соль – на 0,4%.

Сильнее всего уменьшилась цена на гречневую крупу-ядрицу – на 2%. Также подешевели репчатый лук – на 0,8%, пастеризованное молоко – на 0,5% и яблоки – на 0,4%.