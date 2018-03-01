Спасатели провели флешмоб на мурманском горнолыжном склоне

01 Марта 2018 года, 18:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – 28 февраля на Мурманском горнолыжном комплексе «Nord Star» состоялся пожарно-спасательный флешмоб, посвященный Году культуры безопасности и Всемирному Дню гражданской обороны. Администрация комплекса обеспечила участников бесплатным подъемником. Мероприятие проводилось в рамках VII Всероссийского пожарно-спасательного флешмоба. Его участниками стали более 40 сотрудников МЧС. Пожарные и спасател в боевой и форменной одежде встали на лыжи и сноуборды, чтобы напомнить, что они не только команда профессионалов, но и дружная спортивная семья.

«Основной задачей нашего сегодняшнего массового мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, популяризация профессий пожарного и спасателя», - отметил начальник отдела подготовки пожарно-спасательных, аварийно-спасательных формирований управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Мурманской области подполковник внутренней службы Дмитрий Михеев.

Перед началом катания все участники выстроились и с девизом «МЧС - за безопасность!» и отправились к подъемнику. Предварительно участники сделали несколько тренировочных спусков, а затем приступили к настоящим «покатушкам».Так называемым гвоздем программы был спуск по склону с флагом в руках.