Марина Ковтун выделила для себя главные тезисы послания президента

01 Марта 2018 года, 17:35

МОСКВА/ 1 марта/ БИ-ПОРТ - Губернатор Мурманской области Марина Ковтун прокомментировала состоявшееся сегодня послание президента Федеральному Собранию. Глава региона назвала его мощным и насыщенным по постановке стратегических задач развития России. Важнейший тезис, по мнению Марины Ковтун, президент обозначил в самом начале: Россия находится в кардинальной точке исторических изменений, и достигнутая стабильность должна стать базой для нового рывка вперёд.

«Характерно, это прорыв не самоценен, а направлен на повышение качества жизни людей. Процитирую: «Необходимо качественно изменить жизнь каждого человека». Послание вообще носит чрезвычайно социальный характер. Исключительно от этой задачи отталкивается Президент во всех без исключения тезисах Послания, будь то демография, безопасность, развитие территорий, строительство жилья и дорог», – сказала Марина Ковтун.

Губернатор особо отметила инициативу запуска Национальной программы борьбы с онкологическими заболеваниями. Мурманской области сегодня требуется радикальное обновление системы онкологической помощи, и такой проект даёт нам надежду на поддержку федерального центра в этом вопросе, подчеркнула Марина Ковтун.

Прямым руководством к действию глава Мурманской области назвала и поставленную Президентом задачу к 2025 году увеличить грузопоток по Северному морскому пути в 10 раз.

На региональном уровне также поступательно решают экологические задачи, на которых подробно останавливался Владимир Путин в Послании. Так, на разработку проектов рекультивации свалок из областного бюджета муниципалитетам Мурманской области в 2018-2020 годах будет выделяться свыше 20 млн рублей ежегодно, рассказала Марина Ковтун.

Все задачи, поставленные в Послании, ожидаемы, соответствуют текущей повестке дня. База для их решения у нас на региональном уровне есть.

Ранее депутат Госдумы Алексей Веллер поделился, что получил яркие и глубокие впечатления от послания.

Фото: пресс-служба Кремля