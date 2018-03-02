В Кандалакше разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего

02 Марта 2018 года, 12:11

КАНДАЛАКША/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше ищут Шиловского Александра Романовича, 2003 года рождения, который 1 марта текущего года ушел из дома в школу и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: худого телосложения, рост 165 сантиметров. Был одет в куртку до колен темно-зеленого цвета с большими квадратными карманами спереди, капюшоном с мехом рыжего цвета, толстовку красного цвета, брюки классические черного цвета, сапоги «Угги» темно-синего цвета.

Также при себе имел рюкзак черного цвета со школьными принадлежностями, мобильный телефон красного цвета.

Мальчик может находиться в открытых подъездах жилых домов, на теплотрассе у магазина «Мега», возле общежития по улице Комсомольская, на железнодорожном вокзале и привокзальной площади.

В случае наличия информации о месте нахождения разыскиваемого просим сообщить в дежурную часть по телефону 02: 8-815-33-5-2110.