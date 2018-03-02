Росатомфлот принял участие в «Дне Арктики»

02 Марта 2018 года, 12:22

МУРМАНСК/ 2 марта - 28 февраля в Мурманском региональном Центре Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина состоялась конференция-вебинар «День Арктики». Встреча в Мурманске стала частью обширной образовательной программы, подготовленной специалистами Президентской библиотеки.

На связь с Санкт-Петербургом вышли 7 регионов России, 4 из них – в режиме видеоконференции. Мурманскую область на «Дне Арктики» представили полярный капитан, член Мурманского отделения Русского географического общества Ростислав Гайдовский, заместитель председателя Мурманского отделения Русского географического общества Сергей Гончаров и ведущий специалист отдела оперативного управления флотом ФГУП «Атомфлот» Сергей Дейнека.

Сергей Дейнека рассказал собравшимся о текущей работе атомного ледокольного флота в Арктике и перспективах его развития. Сегодня в акватории Северного морского пути работают два атомных ледокола Росатомфлота – «Таймыр» и «50 лет Победы». Атомоход «Таймыр» обеспечивает вывод на кромку льдов через Карские Ворота танкера ICE CONDOR и готовится принять под проводку в Обскую губу танкеры ICE EAGLE и WEICHSELSTERN, а атомный ледокол «50 лет Победы» вывел на север Обской губы танкер-газовоз «Борис Вилькицкий» с грузом газового конденсата из порта Сабетта и берет под проводку танкер-газовоз «Эдуард Толль», следующий в порт Сабетта за очередной партией газового конденсата.

- Несмотря на все еще продолжающиеся разговоры о глобальном потеплении и таянии льдов, по мнению российских ученых, на Земле уже наступает очередной период похолодания, что ведет к постепенному повышению ледовитости арктических морей, - говорит Сергей Дейнека. - Углеводородные проекты набирают обороты, строятся современные крупнотоннажные сухогрузные и наливные суда ледового класса, однако даже им периодически требуется ледокольная поддержка, которую может обеспечить только атомный ледокольный флот.

«День Арктики» проводится на базе Президентской библиотеки ежегодно в конце февраля. Цель проекта – популяризация российской науки, культуры и образования в приарктических странах.

Слушателями вебинара в зале регионального Центра Президентской библиотеки выступили студенты Мурманского арктического государственного университета и Мурманской академии экономики и управления, а также все желающие смогли следить за ходом «Дня Арктики» в режиме онлайн на сайте Президентской библиотеки.