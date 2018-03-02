Прокуратура проводит проверку по факту схода снега на жителей ЗАТО Видяево

02 Марта 2018 года, 13:12

ЗАТО ВИДЯЕВО/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Мурманской прокуратурой проводится проверка по факту схода снежной массы с крыши здания администрации на женщину с ребенком в ЗАТО поселке Видяево.

Сегодня «Би-порт» сообщал о сходе снега с крыши здания на жительницу ЗАТО Видяево с маленьким ребенком. Бригадой «скорой» пострадавшие были направлены в медицинское учреждение. Сейчас жизни и здоровью матери и ребенка ничего не угрожает.

В ходе проверки прокуратуры будут выявлены обстоятельства произошедшего. Также прокуроры дадут оценку действиям администрации ЗАТО поселка Видяево и МБУ «Управление муниципальной собственности», которое обеспечивает очистку кровель от снега, наледей и сосулек. Если прокуратура найдет нарушения, немедленно будут приняты меры прокурорского реагирования.