Застройщик «Группа Эталон» открывает новый офис в Мурманске и приглашает на презентацию

02 Марта 2018 года, 14:35

МУРМАНСК/ 2 марта - 3 марта застройщик «Группа Эталон» открывает новый офис в Мурманске на пр. Ленина, 76 и приглашает на презентацию в отель «Азимут». Начало презентаций в 12:00, 14:00 и 16:00.

Все пришедшие в этот день получат:

- скидочные карты на покупку недвижимости двух столиц;

- возможность участвовать в розыгрыше подарочных сертификатов «М. Видео» в конце каждой презентации.

Специалисты офисов Группы «Эталон» из Санкт-Петербурга и Москвы, расскажут:

- на что стоит обращать внимание при выборе места проживания в больших городах;

- о преимуществах жизни в столицах;

- об особенностях строящихся и готовых проектов в Москве и Санкт-Петербурге;

- о возможностях приобретения недвижимости, совместно с представителями банков партнеров.

Чтобы зарегистрироваться на мероприятие - заполните форму по ссылке.