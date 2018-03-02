Администрация Мурманска ищет нарушителей права собственности

02 Марта 2018 года, 15:57

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Администрация Мурманска просит хозяина гаража в районе дома №10, по проезду Ивана Халатина, в течение месяца предоставить документы на гараж и занимаемый земельный участок в отдел по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству. При отсутствии владельца гаража, управлением Ленинского округа будет решаться вопрос об освобождении земельного участка от указанного объекта.

Управление Октябрьского административного округа администрации города Мурманска просит пользователя тротуара и зелёной зоны в районе дома №54, по проспекту Ленина, в течение месяца представить правоустанавливающие документы. Если нарушитель не предоставит документы, подтверждающие собственность, суд будет решать вопрос о передаче тротуара в собственность Мурманска.