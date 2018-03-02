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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Проект «Фото на выборах» поддержали молодые мурманчане
 
 
 
 
02 Марта 2018 года, 16:32

Проект «Фото на выборах» поддержали молодые мурманчане


МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня в гостинично-деловом центре «Арктика» мурманская молодежь представила федеральный проект «Фото на выборах». Основная цель проекта - привлечение внимания молодых северян к развитию институтов демократии в России.

Организаторами муниципального этапа этого проекта выступают городской Дом молодежи и редакция газеты «Вечерний Мурманск». Ими предусмотрено большое количество специальных новых номинаций, также расширен призовой фонд — около 50 мурманчан будут отмечены призами.

«Введены специальные номинации: «Семейное фото», «Групповое фото», «Креативное фото» и другие. Поэтому участвовать можно с несколькими фотографиями в разных номинациях — правилами это не запрещено», — пояснил директор МАУ МП «Дом молодежи», организатор конкурса «Фото на выборах» Леонид Мостовой.

Ранее «Би-порт» сообщал о проведении федерального конкурса «Фото на выборы». В день выборов любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, может выиграть приз. Чтобы стать участником, нужно проголосовать на своем избирательном участке. Затем попросить присутствующих волонтеров сделать фото со специальной рамкой на свою фотоаппаратуру. Придя домой, нужно просто выложить фотографию на свою страницу во «ВКонтакте» или «Инстаграм под специальным хэштегом #мойфотовыбор51 и хэштегом города, в котором проводится конкурс. Победить можно, если выставленная фотография наберет как можно больше «лайков». Все фотографии будут загружены на сайт конкурса.

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  • какой ****ь демократии? "фото из автозака", вот ваша демократия.
 
 
 
 
 
 
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