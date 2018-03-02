Мурманская молодежь ознакомилась с 19 эскизами благоустройства общественных территорий

02 Марта 2018 года, 16:47

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжаются мероприятия и встречи, организованные в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Сегодня дизайн-проекты благоустройства представители молодежных объединений обсудили с главой администрации Мурманска Андреем Сысоевым. На выставке в ГДЦ «Арктика» молодые мурманчане ознакомились с 19 эскизами благоустройства общественных территорий.

Андрей Сысоев напомнил о том, что активно приводить в порядок зеленые зоны в Мурманске стали задолго до начала работы проекта «Формирование комфортной городской среды». Но с федеральной поддержкой эта работа станет более масштабной. Проект предусматривает обязательное участие граждан в выборе мест благоустройства. Все это делается, чтобы мурманчане сами повлияли на преображение зеленых зон, где они проводят свое свободное время.

«Каждому предоставляется возможность выбрать те объекты, которые, по вашему мнению, необходимо отремонтировать в первую очередь. Поскольку голосование рейтинговое, то в бюллетене вы можете отметить не одну, а сразу несколько зеленых зон», — рассказал Андрей Сысоев. На выбор северян представлены 19 общественных пространств, проголосовать за которые можно 18 марта на 73 пунктах, где будут установлены специальные урны с маркировкой проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее «Би-порт» сообщал, что жители Мурманска предложили 190 идей по благоустройству города. Пункты сбора предложений в муниципальную программу расположены в библиотеках города, управлениях округов и в кинотеатрах «Мурманск» и «Северное сияние». Также сообщалось о том, что рейтинговое голосование пройдет 18 марта, в день выборов президента Российской Федерации.