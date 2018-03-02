Всероссийский конкурс «Город - территория детства» проходит уже девятый раз!

02 Марта 2018 года, 17:50

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России с 2010 года проводят ежегодные конкурсы городов России «Города для детей».

В феврале 2018 года объявлен девятый конкурс городов России «Город - территория детства». Организационный комитет конкурса возглавляет Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н.Карелова. Цель проведения конкурсов городов - укрепление семейных ценностей, поддержка семей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, активизация деятельности по решению обозначенных задач органов самоуправления, учреждений и организаций, населения.

В рамках конкурса участники разрабатывают и реализуют мероприятия, такие как оказание помощи семьям с детьми, по выходу из трудной жизненной ситуации, пропаганда ответственного отцовства, расширение сети социальных контактов семей с детьми-инвалидами, семейное устройство детей-сирот и другие.

Вся информация о конкурсе, в том числе положение о конкурсе городов России «Город - территория детства» размещена на сайтах Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.