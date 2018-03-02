В Санкт-Петербурге заложен киль первого специализированного краболовного судна

03 Марта 2018 года, 11:47

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – Киль первого специализированного судна для промысла краба был заложен накануне в Санкт-Петербурге. В торжественной церемонии закладки на Ленинградской верфи принял участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Краболов длиной более 50 м и водоизмещением около 1835 тонн будет оборудован конусными ловушками «японского» типа с последующей сортировкой, перегрузкой и транспортировкой живого краба в решетчатых корзинах, размещенных в специальных изолированных цистернах с охлажденной забортной водой. Судно предназначено для донного ярусного лова краба (камчатского, опилио, синего).

По итогам первой заявочной кампании на получение инвестквоты отбор прошли 33 проекта на строительство судов для рыбаков Северного бассейна и Дальнего Востока на отечественных верфях. Совокупные заявленные инвестиции составили 110 млрд рублей, что превысило совокупные инвестиции в рыбохозяйственный комплекс России за прошедшие 5 лет.