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Главная » НОВОСТИ » Арктические «курорты» всё сильнее привлекают туристов
 
 
 
 
03 Марта 2018 года, 12:30

Арктические «курорты» всё сильнее привлекают туристов


РОССИЯ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – Российская Арктика становится популярной для отдыхающих. По данным Ростуризма, туристический поток в Мурманскую область вырос на 32,3%. Активно интересуются нашим Заполярьем Норвегия, Финляндия, Швеция, Германия, Франция и США. Вырос спрос и среди соотечественников. Российские путешественники все чаще выбирают ледники, а не тропические пляжи. Среди русских туристов с 2013 по 2017 год число желающих посетить Мурманскую область повысилось на 6,8%.

«Основной центр притяжения в Мурманской области — это кластер Хибины, который привлекает внимание качественными горнолыжными трассами и целым рядом уникальных зон отдыха: Полярно-альпийский ботанический сад, поселение из льда и снега «Снежная деревня», Музей камня», — рассказала губернатор региона Марина Ковтун. По ее мнению, популярностью среди туристов также пользуется морской туризм.

Россияне стали больше интересоваться путешествиями по родной стране, и сейчас такой отдых очень востребован, отмечает член Ярославского отделения Русского географического общества Богдан Булычёв. «Заезжая совсем чуть-чуть за полярный круг, получаешь все основные прелести: встречи с оленями, северное сияние», - утверждает он.

Исполнительный директор компании Russia Discovery Юлия Григорьева в разговоре с RT упомянула, что спрос на туры в Мурманскую область значительно вырос после выхода в прокат фильма «Левиафан». Съёмки кинокартины проходили в селе Териберка. Она отметила, что в арктической зоне путешественников интересуют и поездки к коренным народам Севера, знакомство с их образом жизни и традициями.

В мае 2014 года президент Владимир Путин подписал указ, определяющий сухопутные территории арктической зоны России. Согласно документу, такой территорией признается и Мурманская область.

 

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