Появилось видео обрушения снега на женщину с ребёнком в Видяево

03 Марта 2018 года, 14:30

ВИДЯЕВО/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – В интернете появилось видео схода снежной массы на двух женщин и ребёнка со здания администрации в Видяево. Напомним, инцидент произошёл днём 1 марта. Полуторагодовалый ребёнок с матерью были доставлены в медучрежедние. Они не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту происшествия прокуратура и следственный комитет проводят проверку. С места происшествия изъята документация, регламентирующая порядок очистки кровель от снега и наледи, видеозаписи с камер наружного наблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего