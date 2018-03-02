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Главная » НОВОСТИ » Мурманчанам показали проект благоустройства сквера на Театральном бульваре
 
 
 
 
03 Марта 2018 года, 15:30

Мурманчанам показали проект благоустройства сквера на Театральном бульваре


МУРМАНСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – Мурманские депутаты вместе с почётными гражданами города обсудили предложения по благоустройству сквера на Театральном бульваре. Это одна из 19 общественных зон, которые могут быть благоустроены в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Для нашего города этот проект очень важен. Благоустроенные общественные пространства делают Мурманск более привлекательным, как с инвестиционной точки зрения, так и с туристической, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Лимонов. – А главное, что обновленные парки и скверы стали излюбленным местом для отдыха мурманчан всех возрастов».

Всего 19 общественных пространств будут внесены в бюллетени для рейтингового голосования, которое пройдет в Мурманске 18 марта.

 

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