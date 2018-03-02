Нацпарк «Хибины» будет существовать на средства от штрафов за нарушения природоохранного законодательства

03 Марта 2018 года, 16:30

РОССИЯ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ - Минфин и Минприроды договорились о финансовом обеспечении вновь созданных особо охраняемых природных территорий. Начиная со следующего года, существовать им придётся за счёт дополнительных доходов федерального бюджета. В частности, речь идёт о штрафах за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях и средствах, полученных в порядке возмещения вреда окружающей среды. Это следует из протокола совещания, которое прошло в феврале под председательством вице-премьера Александра Хлопонина, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, в 2018 году в России были созданы национальные парки Кодар», «Ленские столбы» и «Хибины». Последний стал настоящим долгостроем. Проектирование «Хибин» велось с 1999 года, а сама идея создания нацпарка появилась более 100 лет назад. В конце января глава Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис рассказал журналистам, что министерство финансов стало одной из причин длительности принятия решения о создании нацпарка. Ведомство упорно писала отрицательные заключения по причине отсутствия средств. За три недели до долгожданного постановления Суткайтис предположил, что «Хибины» станут бременем для того федерального учреждения, которое объединит все ООПТ Мурманской области.

«Наверняка, первый год бюджета не будет вообще. Есть вариант, что деньги могут быть получены за счёт урезания финансирования других заповедников». – предположил Олег Суткайтис.

Изменение системы финансирования федеральных ООПТ потребует внесения поправок в бюджетное законодательство. Сегодня штрафы за нарушении законодательства об ООПТ полностью зачисляются в бюджет муниципалитета, чьи органы приняли решение о наложении штрафа. Известно, что Минфин уже подготовил соответствующие поправки. Аналогичный механизм предусмотрен для платежей по искам о возмещении вреда.

«Объем средств, поступающих в госбюджет от штрафов и взысканий вреда, составляет от 200 млн до 600 млн рублей ежегодно, при этом финансирование одной федеральной охраняемой природной территории в год составляет около 50 млн рублей,— сказал «Ъ» глава Минприроды Сергей Донской.— Окрашивание этих средств — механизм, который стимулирует эффективность работы инспекторского состава и качество деятельности по взысканию ущербов и штрафов».

В ведомстве надеются значительно увеличить эффективность взыскания штрафов с нарушителей: по словам министра, на 216 федеральных ООПТ в год потребуется 6,7 млрд рублей.

Глава WWF России Игорь Честин скептически оценивает идею Минприроды «фактически перевести природоохранные территории на самоокупаемость». По его словам, средств на всех не хватит.