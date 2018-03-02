Проект Североморской школы «Созвездие добра» стал победителем международного грантового конкурса

СЕВЕРОМОРСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ - Проект Североморской школы полного дня «Центр духовно-нравственного воспитания школьников «Созвездие добра» вошел в число победителей Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018» по направлению «Образование и воспитание».
Всего на конкурс поступило 1227 проектов из 73 регионов Российской Федерации, 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. Победителями в четырёх конкурсных направлениях – «Образование и воспитание», «Культура», «Социальное служение», «Информационная деятельность» – стали 289 проектов. Грантовый фонд составил 115 млн рублей.
Реализация проекта Североморской школы полного дня начнется в марте этого года и завершится до 20 января 2019 года.